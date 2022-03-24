Для ремонта семи дорог за 126 млн в Новосибирске начали искать подрядчика

Для ремонта семи дорог за 126 млн в Новосибирске начали искать подрядчика
Для ремонта семи дорог за 126 млн в Новосибирске начали искать подрядчика
Сегодня, 04:38ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Ремонт необходимо завершить уже 5 августа текущего года.

В Новосибирске начались поиски подрядчика, который отремонтирует дороги за 126 миллионов рублей. На сайте госзакупок разместили информацию о торгах.

Конкурс объявило управление дорожного строительства Новосибирска. Необходимые работы проведут на проезде Виктора Ващука и улицах Максима Горького, Димитрова, Военной, Немировича-Данченко, Чаплыгина и Ядринцевской.

Подрядчик должен исправить продольное и поперечное покрытие на дорогах с помощью фрезерования, уложить новый верхний слой асфальтобетона, а также поднять смотровые колодцы и ливнёвки до уровня верха покрытия. На работы выделят 126,3 млн рублей.

Принимать заявки будут до 31 марта. Завершить ремонт необходимо до 5 августа 2022 года.

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