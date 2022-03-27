Стоимость проезда в автобусах может начать определять мэрия Новосибирска

Городская мэрия может начать определять стоимость проезда в автобусах и троллейбусах Новосибирска. Сейчас этим полномочием обладает Правительство региона.
По данным сайта Infopro54.ru, этот вопрос обсудили на заседании профильного комитета по тарифам в Заксобрании региона. С предложением выступил глава департамента по тарифам Гарей Асмодьяров. Начальник предложил передать полномочия по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа автобусами, троллейбусами и трамваями муниципалитетам Новосибирска, Бердска, Искитима и Оби.
«В настоящее время прорабатывается возможность принятия этих полномочий. Ранее в мэрии Новосибирска было структурное подразделение, которое занималось тарифами. С помощью департамента по тарифам возможно реанимировать его работу. Хорошо, что департамент по тарифам совсем не устраняется и готов предоставлять консультационные услуги. Мэрия Новосибирска справится с поставленными задачами при передаче полномочий», — уточнил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.
В Законодательном собрании региона заявили, что к такому законопроекту пока имеются некоторые вопросы. Подробности рассмотрят во втором чтении в апреле 2022 года.