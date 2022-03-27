Стоимость проезда в автобусах может начать определять мэрия Новосибирска

Стоимость проезда в автобусах может начать определять мэрия Новосибирска
Стоимость проезда в автобусах может начать определять мэрия Новосибирска
Сегодня, 14:48ТранспортФото: Медиахолдинг1Mi
Сейчас такими полномочиями обладает правительство Новосибирска.

Городская мэрия может начать определять стоимость проезда в автобусах и троллейбусах Новосибирска. Сейчас этим полномочием обладает Правительство региона.

По данным сайта Infopro54.ru, этот вопрос обсудили на заседании профильного комитета по тарифам в Заксобрании региона. С предложением выступил глава департамента по тарифам Гарей Асмодьяров. Начальник предложил передать полномочия по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа автобусами, троллейбусами и трамваями муниципалитетам Новосибирска, Бердска, Искитима и Оби.

«В настоящее время прорабатывается возможность принятия этих полномочий. Ранее в мэрии Новосибирска было структурное подразделение, которое занималось тарифами. С помощью департамента по тарифам возможно реанимировать его работу. Хорошо, что департамент по тарифам совсем не устраняется и готов предоставлять консультационные услуги. Мэрия Новосибирска справится с поставленными задачами при передаче полномочий», — уточнил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.

В Законодательном собрании региона заявили, что к такому законопроекту пока имеются некоторые вопросы. Подробности рассмотрят во втором чтении в апреле 2022 года.

Материалы по теме:
2022Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы