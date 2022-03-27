Стоимость проезда в автобусах может начать определять мэрия Новосибирска

«В настоящее время прорабатывается возможность принятия этих полномочий. Ранее в мэрии Новосибирска было структурное подразделение, которое занималось тарифами. С помощью департамента по тарифам возможно реанимировать его работу. Хорошо, что департамент по тарифам совсем не устраняется и готов предоставлять консультационные услуги. Мэрия Новосибирска справится с поставленными задачами при передаче полномочий», — уточнил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.