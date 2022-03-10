После изменений в законе об ОСАГО Банк России сможет многократно повышать тарифы

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в закон об ОСАГО. Нововведения разрешают Банку России в 2022 году менять тарифы и коэффициенты неограниченное количество раз. Ранее все параметры фиксировались минимум на один год. Так, последняя корректировка была принята в январе 2022 года.