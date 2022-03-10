После изменений в законе об ОСАГО Банк России сможет многократно повышать тарифы

После изменений в законе об ОСАГО Банк России сможет многократно повышать тарифы
После изменений в законе об ОСАГО Банк России сможет многократно повышать тарифы
Вчера, 06:36ТранспортФото: pixabay.com
Нововведения разрешают Банку России в 2022 году менять тарифы и коэффициенты неограниченное количество раз.

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в закон об ОСАГО. Нововведения разрешают Банку России в 2022 году менять тарифы и коэффициенты неограниченное количество раз. Ранее все параметры фиксировались минимум на один год. Так, последняя корректировка была принята в январе 2022 года.

Теперь законопроект отменяет действие пункта 3 статьи 8 закона об ОСАГО, который ранее запрещал менять принципы расчета стоимости полиса чаще раза в год. К примеру, базовая ставка сейчас достигает 2 224–5 980 рублей.

В январе ОСАГО изменил максимальный тариф и другие коэффициенты. Например, предельный КБМ вырос с 2,45 до 3,92 единицы. Также подорожала страховка для молодых водителей, таксистов и владельцев коммерческого транспорта. Стоимость полиса в некоторых регионах выросла до 200 тысяч рублей и более.

Теперь же, новые изменения закона об ОСАГО позволяют Банку России оперативно менять коридор базовой ставки и коэффициенты, при этом, не дожидаясь января 2023 года. О сроках введения новых тарифов ОСАГО информации пока нет.

Напомним, в январе 2022 года молодым новосибирским водителям начали отказывать в оформлении полисов ОСАГО. Фактически отказа человек не получает - ему просто объясняют, что возникли трудности при оформлении.

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