В новосибирском аэропорту Толмачёво у самолёта из Талакана не открылся реверс

В субботу, 29 июля в 14:25 при посадке в новосибирском аэропорту у самолета не открылся реверс. Рейс следовал из Талакана. Об этом сегодня сообщили в Телеграм-канале aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Толмачево. Однако посадка в итоге благополучная. «По докладу инспекции аэропорта Новосибирск (Толмачево) на пробеге не открылся реверс СУ №2. Посадка благополучна», написано в сообщении. Речь идет о рейсе SBI 535 Талакан – Новосибирск (Толмачево). Его эксплуатант - «Авиакомпания «Сибирь». Отметим, что реверс включают при торможении. Напомним, новосибирская авиакомпания S7 Airlines выплатит 30 тысяч рублей штрафа из-за того, что во время задержки рейсов в туман пассажиров не покормили. Самолеты должны были вылететь из Новосибирска в Барнаул, но рейсы отменились из-за сильного тумана.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter