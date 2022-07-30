В новосибирском аэропорту Толмачёво у самолёта из Талакана не открылся реверс

Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Толмачево. Однако посадка в итоге благополучная.
«По докладу инспекции аэропорта Новосибирск (Толмачево) на пробеге не открылся реверс СУ №2. Посадка благополучна»,
написано в сообщении.
Речь идет о рейсе SBI 535 Талакан – Новосибирск (Толмачево). Его эксплуатант - «Авиакомпания «Сибирь». Отметим, что реверс включают при торможении.
Напомним, новосибирская авиакомпания S7 Airlines выплатит 30 тысяч рублей штрафа из-за того, что во время задержки рейсов в туман пассажиров не покормили. Самолеты должны были вылететь из Новосибирска в Барнаул, но рейсы отменились из-за сильного тумана.