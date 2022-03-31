Логотипы метрополитена заменят на всех станциях в Новосибирске

Логотипы метрополитена заменят на всех станциях в Новосибирске
Логотипы метрополитена заменят на всех станциях в Новосибирске
Сегодня, 12:01ТранспортФото: Метрополитен Новосибрска
Новый дизайн будет в цвет новосибирского флага.

В новосибирском метрополитене заменят логотипы. Об этом стало известно от пресс-службы подземки.

Новый логотип 2022
Фото:Метрополитен Новосибрска

Менять логотипы начали уже сегодня, 31 марта. Первой реставрацию прошла «Золотая Нива».

«В течение месяца новые буквы появятся на всех станциях», — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

Известно, что в новом логотипе будут использованы цвета флага Новосибирска. Белый цвет символизирует чистоту и свободу, зеленый — экологичность метрополитена, синий цвет — символ Оби, красный — традиционный для метро во всех российских городах.

Смена логотипа 31 марта 2022
Фото:Метрополитен Новосибрска

Работы выполнят за счет бюджета предприятия. Точная сумма смены логотипов - неизвестна.

Напомним, мэрия заплатила дизайнерам за оригинальный логотип и айдентику новогодней столицы, которую раскритиковали новосибирцы, почти полмиллиона рублей.

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