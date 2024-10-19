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Бионорд

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2024
Об использовании «Бионорда» зимой рассказали в мэрии Новосибирска
В преддверие нового зимнего сезона в администрации Новосибирска рассказали, будут ли снова использовать противогололедные реагенты.
19 октября, 01:24
Спецпроект
Улицы Новосибирска вновь зальют «Бионордом»: как будут убирать город зимой 2024-2025
Перед новым зимнем сезоном перед новосибирцами встал вопрос: ждать ли в этом году в очередной раз использование реагентов и будут ли химические растворы разъедать обувь. Ответ предоставили в мэрии Новосибирска.
2023
20 тонн реагента вылили на дороги Новосибирска в октябре-2023
31 октября 2023, 03:56
Прекратить использование «Бионорда» приказано дорожникам Новосибирска
28 марта 2023, 02:00
2022
Мэр Новосибирска не заметил грязи на городских улицах после использования "Бионорда"
1 декабря 2022, 09:11
Лужами покрылись тротуары в центре Новосибирска в мороз - 28 °C
30 ноября 2022, 06:17
В мэрии Новосибирска довольны использованием реагента "Бионорд" на дорогах
25 ноября 2022, 05:19

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