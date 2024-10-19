Спецпроект

Улицы Новосибирска вновь зальют «Бионордом»: как будут убирать город зимой 2024-2025

Перед новым зимнем сезоном перед новосибирцами встал вопрос: ждать ли в этом году в очередной раз использование реагентов и будут ли химические растворы разъедать обувь. Ответ предоставили в мэрии Новосибирска.