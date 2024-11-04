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Марина Колодкина

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2022
С 11 по 13 ноября ИНВИТРО предлагает сдать анализы с 25%-ной скидкой
10 ноября 2022, 07:01
В Красноярске 8 ноября начался первый этап конкурса спортивных комментаторов
8 ноября 2022, 14:18
Валерий Лимаренко: города и сёла региона должны быть комфортными для проживания
3 ноября 2022, 00:00
Не вижу причин не делать.
31 октября 2022, 00:00
В Москве состоялась конференция с обсуждением итогов ХХ съезда Компартии Китая
28 октября 2022, 14:16
Эксперты: Деприватизация санаториев в Кавминводах — антиправовое решение
26 октября 2022, 13:38
«Мне важно одевать ярких людей»
26 октября 2022, 00:00
В искусстве можно все!
17 октября 2022, 00:00
Металлический конструктор – игра, которая делает из детей инженеров
29 сентября 2022, 00:00
Валерий Лимаренко: Спорт – это уже норма жизни в нашем островном регионе
26 сентября 2022, 16:00
Глава ЮГМК высказался о референдуме по вопросу вхождения Донбасса в состав РФ
23 сентября 2022, 21:25
Валерий Лимаренко: Сахалинская область активно переходит на цифру
23 сентября 2022, 17:41
Валерий Лимаренко: СПГ придёт на Курильские острова уже в следующем году
23 сентября 2022, 17:01
Валерий Лимаренко: обеспеченность области своим картофелем составляет 95%
15 сентября 2022, 18:45
2021
Минфин: Работа «Роснано» с активами сможет урегулировать проблемы компании
Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о том, что сейчас новая команда «Роснано» работает с портфелем проектов для поиска решения проблем компании.
23 ноября 2021, 20:02
ЕР мобилизует активистов из-за пиковой нагрузки на медицину в регионах
27 октября 2021, 14:00

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