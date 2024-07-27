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Самокат

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Июль
В Новосибирске мальчик на самокате попал под колеса Ford во дворе дома
Ребенка доставили в больницу с травмами, сообщили в городском управлении ГАИ.
27 июля, 02:24
В Новосибирске бешенный самокатчик снес женщину на тротуаре
Инцидент произошел в Ленинском районе, сообщили в городском управлении ГАИ
25 июля, 12:22
Июнь
Ребенка на самокате сбил водитель, выезжая с новосибирского рынка
Днем 11 июня мужчина на автомобиле Nissan Avenir выезжал с территории Ленинского рынка и не заметил юного самокатчика, рассказали в отделе пропаганды ГАИ по Новосибирску.
11 июня, 10:43
Маленький мальчик промчался на самокате по оживленной магистрали в Новосибирске
3 июня, 10:05
Май
Самокат столкнулся с легендарным автомобилем «Анжела» в Новосибирске
19 мая, 04:13
Школьница на самокате попала под машину в Новосибирске
В новосибирском Академгородке ехавшую на самокате 9-летнюю девочку сила иномарка, пострадавшую доставили в больницу, рассказали в областной Госавтоинспекции.
11 мая, 04:49
4-летнюю девочку на самокате сбил «Мерседес» и попал на видео в Новосибирске
6 мая, 06:27
Февраль
«Самокат» на частной территории — как жители нового ЖК борются с даркстором
23 февраля, 01:48
Декабрь 2023
Не простое, а золотое — где в Новосибирске найти дешевые яйца
19 декабря 2023, 13:10

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