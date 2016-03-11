Симметричный ответ. «Сибирь» выиграла в Магнитогорске и сравняла счет в серии

Но во второй игре в Магнитогорске «Сибирь» была другой не только по настрою, а что важно – по игре. Страшно подумать, какой энергозатратный хоккей предложили новосибирцы. С первых секунд «Сибирь» взялась душить «Магнитку» жесточайшим прессингом, под который игроки магнитогорской команды попадали едва ли не от своего лицевого борта. Новосибирцы не давали ни сантиметра свободного пространства, ни пяди льда без борьбы, ни секунды на то, чтобы поднять голову. И… грозная атака «Магнитки» забуксовала. Мозякин, Зарипов, Семин, Коварж, Вольски и компания запутались в этом оглушающем прессинге, не имели возможности раскатиться и начинать кружева своих атак. Ни о каком преимуществе хозяев не было и речи. «Сибирь» начисто лишила «Магнитку» хоть каких-то голевых моментов. Едва ли не половину бросков по воротам сибиряки заблокировали, а то, что долетало до Александра Салака, не создавало ему особых проблем, а лишь поддерживало тонус вратаря.