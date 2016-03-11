Симметричный ответ. «Сибирь» выиграла в Магнитогорске и сравняла счет в серии

Posted 11 марта 2016, 10:15
Published 11 марта 2016, 10:15
Modified 5 августа 2022, 12:25
Updated 5 августа 2022, 12:25
Во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина новосибирская команда уверенно переиграла «Металлург» со счетом 3:1.
Второй матч серии, в которой сошлись «Магнитка» и «Сибирь», лишний раз продемонстрировал, особый характер игр плей-офф, где каждый новый матч – как новый шанс и новый вызов – с чистого листа. Скажите, многие ли сейчас вспоминают, что в предыдущем раунде «Салават» был разгромлен в Казани, получив унизительные 0:8, если через день уфимцы победили 3:2 и пошли дальше, а «Ак Барс» зачехлил свои клюшки? Разница шайб никого не волнует. Важна только победа. Сегодня. Каждый новый матч – новая история и новый сценарий. Плей-офф не признает былых заслуг, прошлых побед и табелей о рангах.
Во втором матче серии «Металлург» - «Сибирь» букмекеры отдавали предпочтение хозяевам, оценивая их шансы вдвое выше. Ставки на победу «Магнитки» принимались с коэффициентом 1,90, тогда как на победу «Сибири» коэффициент был 3,71. Букмекеров, вероятно, впечатлила игра магнитогорцев в первом матче, и они посчитали, что атакующему урагану хозяев противостоять невозможно. Их проблемы. Во втором матче мы увидели на льду совсем другую «Сибирь».
Можно строить версии, что на настрой команды из Новосибирска животворным образом повлиял трогательнейший ролик «Удачи, папы!», гле дети и жены хоккеистов пожелали им удачи.
Но во второй игре в Магнитогорске «Сибирь» была другой не только по настрою, а что важно – по игре. Страшно подумать, какой энергозатратный хоккей предложили новосибирцы. С первых секунд «Сибирь» взялась душить «Магнитку» жесточайшим прессингом, под который игроки магнитогорской команды попадали едва ли не от своего лицевого борта. Новосибирцы не давали ни сантиметра свободного пространства, ни пяди льда без борьбы, ни секунды на то, чтобы поднять голову. И… грозная атака «Магнитки» забуксовала. Мозякин, Зарипов, Семин, Коварж, Вольски и компания запутались в этом оглушающем прессинге, не имели возможности раскатиться и начинать кружева своих атак. Ни о каком преимуществе хозяев не было и речи. «Сибирь» начисто лишила «Магнитку» хоть каких-то голевых моментов. Едва ли не половину бросков по воротам сибиряки заблокировали, а то, что долетало до Александра Салака, не создавало ему особых проблем, а лишь поддерживало тонус вратаря.
Нельзя сказать, что сама «Сибирь» при этом имела россыпь шансов для взятия ворот. Но она сделала две важнейшие вещи: во-первых, задушила атаку хозяев, не дав «Магнитке» привычного для этой команды преимущества, а во-вторых, дважды подряд оставшись в середине периода в меньшинстве, выстояла, терпеливо дожидаясь своего шанса. Этот шанс представился «Сибири» на 17-й минуте, когда контратаку команды возглавил Санников. Войдя в зону соперника, нападающий «Сибири» в своем стиле продавил защитника, вылез к ближней штанге и с ювелирной точностью выложил шайбу на крюк клюшки Шумакова, который бросал уже почти в пустые ворота – 1:0. Образцовая и красивая контратака.
Интересно, что счет бросков в створ ворот к тому моменту был 5-0 в пользу «Магнитки» - сибиряки забили первым же броском в створ!
Во втором периоде «Сибирь» показала, что «работу над ошибками» после поражения в первом матче команда провела кропотливую и эффективную. Не ослабляя удушающего прессинга, новосибирская команда распечатала скрытые доселе резервы – игру в большинстве и результативные действия звена легионеров.
Уже в самом начале 22-й минуты матча гости удвоили свое преимущество, реализовав большинство. И сделали это как раз легионеры команды. Месарош от души щелкнул от синей линии, а Улльстрём на пятачке исхитрился подставить клюшку и изменить траекторию полета шайбы. Первй гол шведа в плей-офф и 2:0 на табло.
За две минуты до конца периода счет становится 3:0, а гол – копия предыдущего. Вновь большинство у «Сибири», на льду звено Улльстрёма, Месарош заряжает с той же точки, и шайба, после легкого рикошета от ноги Винцоура, перекрывшего обзор вратарю «Магнитки», влетает в сетку. Тренеры «Металлурга» меняют в воротах Кошечкина на молодого Самсонова, пытаясь как-то встряхнуть свою команду. Второй период остался за «Сибирью» не только по счету, но и по игре: гости переигрывали «Магнитку», больше и опаснее атаковали, диктовали свою волю. Нервишки игроков Магнитогорска начинают сдавать, вспыхивает несколько жестких потасовок, которые судьи гасят обоюдными удалениями.
Магнитогорцы все чаще пытается провоцировать игроков «Сибири», особенно усердствует Коварж. При других обстоятельствах Меньшиков, Игнатович или Гимаев «со всей душой» ввязались бы в потасовку, да «наваляли» за такие номера, но терпят, «ставят на место» деликатно.
Третий период «Сибирь» вновь начинает в большинстве, и Улльстрём едва не хоронит интригу матча окончательно, но «Магнитку» спасает штанга. Следом уже «Сибирь» в меньшинстве и тройке магнитогорских волшебников Зарипов – Коварж – Мозякин удается сотворить маленький шедевр. Мозякин тонким пасом находит на пятачке Коваржа, тот на убойной позиции в метре от ворот, но вместо броска следует изумительная «слепая» передача четь назад и вправо на Зарипова, который вгоняет шайбу в пустой угол.
Гол взбодрил «Металлург», хозяева полетели забивать еще, спасать матч, но у Александра Салака на сей счет были свои резоны. Вратарь «Сибири» решил, что одной пропущенной шайбы вполне достаточно и творил чудеса, справляясь с бросками любой сложности.
За две минуты до конца «Магнитка» меняет вратаря шестым полевым игроком, тут же следует удаление Меньшикова, но и вчетвером «Сибирь» справилась с атаками шестерки игроков магнитогорской команды.
Серия переезжает в Новосибирск. Третий матч команд состоится завтра в 17.30. И легко представить, какой невероятный эмоциональный заряд и поддержку получат от переполненных трибун ЛДС «Сибирь» новосибирские хоккеисты…
Видео голов и наиболее ярких моментов матча здесь:
*** Кубок Гагарина. 1/4 финала. Второй матч 10 марта. Магнитогорск. «Арена Металлург». 7120 зрителей
«Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск) - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Голы: Шумаков (Санников, Шалунов), 16:15 - 0:1. Улльстрем (бол., Мезарош, Игнатович), 21:08 - 0:2. Винцоур (бол., Месарош, Улльстрем), 38:03 - 0:3. Зарипов (бол., Мозякин, Коварж), 43:41 - 1:3.
Вратари: Кошечкин (Самсонов, 38:03) - Салак.
Штраф: 18 - 28. Броски: 28 (5+11+12) - 28 (4+16+8). Судьи: Боман, Одиньш.
Счет в серии: 1-1.