В Новосибирске начался суд над руководством батутного центра, где пострадали дети

В четверг, 25 июня, в Железнодорожном районном суде Новосибирска началось рассмотрение уголовных дел против руководства батутного центра Eversi. Обвиняемыми выступают индивидуальный предприниматель А.М. Полянский и директор центра А.М. Кожевников.
По версии следствия, первый организовал тренировки на батутах, которые проводили инструкторы-консультанты. В итоге пострадали три ребенка. А по делу в отношении второго потерпевшими признаны 11 детей. Предлагаемая к выполнению программа занятий включала травмоопасные, сложнокоординационные прыжки, к которым допускались дети, не имеющие необходимой физической и технико-тактической подготовки. А тренеры имели низкую квалификацию.
Всего 14 детей в возрасте от шести до пятнадцати лет получили различные травмы головы и компрессионные переломы позвоночника. Это оценивается как тяжкий и средней тяжести вред здоровью.