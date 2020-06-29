В Новосибирске начался суд над руководством батутного центра, где пострадали дети

По версии следствия, первый организовал тренировки на батутах, которые проводили инструкторы-консультанты. В итоге пострадали три ребенка. А по делу в отношении второго потерпевшими признаны 11 детей. Предлагаемая к выполнению программа занятий включала травмоопасные, сложнокоординационные прыжки, к которым допускались дети, не имеющие необходимой физической и технико-тактической подготовки. А тренеры имели низкую квалификацию.