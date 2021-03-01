В «Единой России» назвали кандидатов в Госдуму от Новосибирска

Как сообщает Тайга.инфо, в новосибирской региональной ячейке «Единая Россия» определились с кандидатами на предстоящих выборах в Госдуму. Голосование пройдет в сентябре 2021 года. Перед этим им предстоит пройти процедуру праймериз.
По словам источника издания, на «своем» округе останется Виктор Игнатов. Он будет ответственным также за результат выборов в Омской области. На 138-м округе ему будет противостоять Роман Яковлев из КПРФ.
По округу №135 планируется выдвижение главврача Новосибирского онкодиспансера Олега Иванинского. Его основным соперником станет коммунист Андрей Жирнов. В прошлый раз он навязал борьбу победителю Андрею Каличенко. Сейчас шансы единоросса на победу также оцениваются высоко.
На 136-м округе будет баллотироваться экс-ЛДПРовец, а ныне единоросс Дмитрий Савельев. С большой долей вероятности его конкурентом будет секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов. Савельев уже начал предвыборную кампанию.
На 137-м округе схлестнутся Максим Кудрявцев и глава Первомайского района, кандидат от КПРФ Виталий Новоселов. Тут у кандидата от «Единой России» по оценкам Тайга.инфо самые невысокие шансы на успех.
Региональный штаб традиционно возглавит губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он же будет держать перед Кремлем ответ за партийные результаты в веренном ему регионе.