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В Новосибирске грудной ребенок остался один в случайно заблокированном автомобиле

4 марта 2021, 14:38
На помощь взволнованной матери пришли сотрудники МАСС

В среду, 3 марта, в Ленинском районе Новосибирска грудной ребенок случайно остался один в заблокированном автомобиле. Об этом в 15:49 дежурному МАСС рассказал позвонившая женщина, которая просила помочь открыть транспортное средство.

Как выяснилось, женщина вышла из автомобиля, закрыла дверь и в этот момент сработала блокировка. На улицу Ватутина выехал оперативный экипаж спасателей. Спасатели в течении нескольких минут разблокировали салон.

Девочка 2020 года рождения мирно спасала в детском кресле. Женщина поблагодарила спасателей за помощь.

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