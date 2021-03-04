В Новосибирске грудной ребенок остался один в случайно заблокированном автомобиле

В среду, 3 марта, в Ленинском районе Новосибирска грудной ребенок случайно остался один в заблокированном автомобиле. Об этом в 15:49 дежурному МАСС рассказал позвонившая женщина, которая просила помочь открыть транспортное средство.
Как выяснилось, женщина вышла из автомобиля, закрыла дверь и в этот момент сработала блокировка. На улицу Ватутина выехал оперативный экипаж спасателей. Спасатели в течении нескольких минут разблокировали салон.
Девочка 2020 года рождения мирно спасала в детском кресле. Женщина поблагодарила спасателей за помощь.