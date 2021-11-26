У новосибирских девушек после болезни COVID-19 начинают сильно выпадать волосы

Новосибирские девушки после болезни COVID-19 столкнулись с сильным выпадением волос. Некоторые боятся смотреть на свою расческу, потому что обнаружат там большое количество пучков.
После того, как девушки переболели коронавирусом, у большинства началось постепенное облысение. По словам врачей – это нормально.
Такие тяжелые последствия переживают все. Необходимо проконсультироваться с врачом-трихологом. Важно пропить курс витамин и пить успокаивающие лекарства. Чаще всего выпадение связано именно со стрессом. Поэтому девушкам рекомендуется убрать лишнюю тревогу из жизни.
Беспокоиться за выпадение волос – это тоже тревога. Важно понять, что так бывает и это лечится. Конечно, результат будет не сразу, на это необходимо пару месяцев, пишет Сиб.фм.