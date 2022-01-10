Posted 10 января 2022, 06:41
Published 10 января 2022, 06:41
Modified 17 сентября 2022, 06:56
Updated 17 сентября 2022, 06:56
Из Новосибирска в Екатеринбург запустили почтовый автомаршрут. Об этом рассказали в «Почте России».
Благодаря автомаршруту корреспонденция и другие отправления будут приходить в Урал ежедневно. Расстояние в 1600 км грузовик проходит за 32 часа. Это позволяет соблюдать контрольные сроки пересылки между столичными центрами Сибири и Урала. Ранее почту развозили с помощью поездов.
Почта России уже соединила Новосибирск прямыми автомаршрутами с Омском, Красноярском, Тюменью, Пермью, Казанью, Новокузнецком, Кемеровом, Томском, Барнаулом и Абаканом. В ближайших планах — открыть рейс до Горно-Алтайска.