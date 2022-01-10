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Posted 10 января 2022, 06:41

Published 10 января 2022, 06:41

Modified 17 сентября 2022, 06:56

Updated 17 сентября 2022, 06:56

Из Новосибирска в Екатеринбург запустили почтовый автомаршрут

10 января 2022, 06:41
Письма будут доходить до получателя гораздо быстрее.

Из Новосибирска в Екатеринбург запустили почтовый автомаршрут. Об этом рассказали в «Почте России».

Благодаря автомаршруту корреспонденция и другие отправления будут приходить в Урал ежедневно. Расстояние в 1600 км грузовик проходит за 32 часа. Это позволяет соблюдать контрольные сроки пересылки между столичными центрами Сибири и Урала. Ранее почту развозили с помощью поездов.

Почта России уже соединила Новосибирск прямыми автомаршрутами с Омском, Красноярском, Тюменью, Пермью, Казанью, Новокузнецком, Кемеровом, Томском, Барнаулом и Абаканом. В ближайших планах — открыть рейс до Горно-Алтайска.

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