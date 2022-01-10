Из Новосибирска в Екатеринбург запустили почтовый автомаршрут

Благодаря автомаршруту корреспонденция и другие отправления будут приходить в Урал ежедневно. Расстояние в 1600 км грузовик проходит за 32 часа. Это позволяет соблюдать контрольные сроки пересылки между столичными центрами Сибири и Урала. Ранее почту развозили с помощью поездов.