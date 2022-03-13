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Posted 13 марта 2022, 08:56

Published 13 марта 2022, 08:56

Modified 17 сентября 2022, 07:18

Updated 17 сентября 2022, 07:18

Сельские дороги отремонтируют за 4,5 млрд рублей в Новосибирской области

Сельские дороги отремонтируют за 4,5 млрд рублей в Новосибирской области

13 марта 2022, 08:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Во всех районах региона восстановят дорожное полотно в 2022 году.

Новосибирская область получит 4,5 млрд рублей на ремонт сельских дорог.

В Новосибирской области в 2022 году планируют отремонтировать дороги во всех районах. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) по региону.

Всего в 2022 году ямы, трещины и сколы залатают на 300 километрах дорожного полотна в регионе. Часть суммы - 3,4 млрд рублей – направят на «Безопасные и качественные дороги» (БКД).

В частности восстановят трассы «Куйбышев – Северное», «Чаны – Венгерово – Кыштовка», а также дороги отдалённые сёла и посёлки.

Речь о трассе в Репьево, Шмаково, Луговому, Елбань, Тогучинскому району. Также запланирован ремонт дороги в Ордынском районе.

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#Город
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