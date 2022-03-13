Сельские дороги отремонтируют за 4,5 млрд рублей в Новосибирской области

Posted 13 марта 2022, 08:56
Published 13 марта 2022, 08:56
Modified 17 сентября 2022, 07:18
Updated 17 сентября 2022, 07:18
Новосибирская область получит 4,5 млрд рублей на ремонт сельских дорог.
В Новосибирской области в 2022 году планируют отремонтировать дороги во всех районах. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) по региону.
Всего в 2022 году ямы, трещины и сколы залатают на 300 километрах дорожного полотна в регионе. Часть суммы - 3,4 млрд рублей – направят на «Безопасные и качественные дороги» (БКД).
В частности восстановят трассы «Куйбышев – Северное», «Чаны – Венгерово – Кыштовка», а также дороги отдалённые сёла и посёлки.
Речь о трассе в Репьево, Шмаково, Луговому, Елбань, Тогучинскому району. Также запланирован ремонт дороги в Ордынском районе.