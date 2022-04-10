Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 10 апреля 2022

Posted 10 апреля 2022, 02:10
Published 10 апреля 2022, 02:10
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
Вооруженные Силы РФ продолжают проведение спецоперации на Украине. В результате последнего брифинга Минобороны РФ 9 апреля, на котором специальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что в течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 65 военных объектов Украины.
Среди них: четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата: два – в районах населенных пунктов Мариуполь и Калининское, еще один, - «Байрактар ТБ-2» - в районе населенного пункта Сахновщина Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотников, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 военных спецавтомобилей.
По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.