atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 апреля 2022, 02:10

Published 10 апреля 2022, 02:10

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 10 апреля 2022

Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 10 апреля 2022

10 апреля 2022, 02:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата, сообщает Минобороны РФ.

Вооруженные Силы РФ продолжают проведение спецоперации на Украине. В результате последнего брифинга Минобороны РФ 9 апреля, на котором специальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что в течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 65 военных объектов Украины.

Среди них: четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата: два – в районах населенных пунктов Мариуполь и Калининское, еще один, - «Байрактар ТБ-2» - в районе населенного пункта Сахновщина Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 127 самолетов, 98 вертолетов, 428 беспилотников, 2037 танков и других боевых бронированных машин, 229 установок реактивных систем залпового огня, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 военных спецавтомобилей.

По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

Материалы по теме
Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 6 апреля 2022Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 8 апреля 2022Карта военной операции на Украине: последние новости на утро 9 апреля 2022
#Политика#Украина#Спецоперация#Карта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика