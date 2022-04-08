Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 8 апреля 2022

Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 8 апреля 2022
Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 8 апреля 2022
Сегодня, 05:23ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Вооруженные силы РФ блокировали Новомихайловку и Угледар. Под Херсоном сбито два украинских вертолета, сообщает Минобороны РФ.

Российские войска, полностью блокировали населенный пункт Новомихайловка и приступили к его зачистке. Также блокирован населенный пункт Угледар, ведутся бои за его освобождение от националистов, заявил на вечернем брифинге Минобороны РФ 7 апреля, специальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

За прошедший день высокоточными ракетами нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. Уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск на Донбассе.

Средствами ПВО сбиты в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов.

По данным СМИ обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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