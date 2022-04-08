Карта военной спецоперации на Украине: последние новости на сегодня 8 апреля 2022

Средствами ПВО сбиты в воздухе два украинских военных вертолета: Ми-8 и Ми-24 в районе города Херсон, а также три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – «Байрактар ТБ-2» в районах населенных пунктов Кривой Рог и Трудовой.