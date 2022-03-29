Чем закончились переговоры России и Украины 29 марта в Стамбуле

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что первый день переговоров РФ и Украины 29 марта в Стамбуле «прошел конструктивно», а Россия решила сделать два шага вперед навстречу украинцам по деэскалации конфликта.
Результаты переговоров понравились руководителю российской делегации – он порадовался, что была получена в предложении Украины на рассмотрение понятно сформулированная позиция для возможного заключения договоренностей. Он также уточнил, что в определенное время возможно встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским с предварительным подписанием мирного договора главами МИД.
«При условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе», - сказал Мединский.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил по итогам переговоров в Стамбуле, что Минобороны РФ решило «кардинального сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях».
«Минобороны России решило сократить военную активность на некоторых направлениях для повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования и подписания договора», - сказал Фомин.
Он отметил, что России хочет, чтобы в Киеве были приняты соответствующие решения, а для этого должны быть созданы условия для нормальной работы.
Российские переговорщики также попросили Украину проконтролировать и исключить издевательства и пытки наших военнослужащих.
Напомним, что в прошлый раз ожидания Мединского от переговоров с Украиной не оправдались. Однако он говорил, что возможны позитивные подвижки в создании гуманитарных коридоров, а в итоге так и произошло.