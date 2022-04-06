Российские войска вышли из Киевской области – в Кремле это назвали жестом доброй воли

Россия отвела войска из Киевской области для того, чтобы сделать жест доброй воли по отношению к Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия отвела свои войска из Киевской области на Украине, чтобы улучшить ситуацию для переговорного процесса. Об этом он сообщил в интервью французскому телеканалу LCI, передает РИА Новости. Напомним, что сразу после переговоров в Стамбуле 29 марта российская сторона приняла решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Песков уточнил, что во время переговоров Украины и России могут быть приняты серьезные решения, поэтому Владимир Путин дал приказ войскам уйти из региона. Он отметил, что Москва с помощью переговоров хочет закончить военную спецоперация и заинтересована в том, чтобы Президент Украины Владимир Зеленский согласился на условия. Где находится Киевская область на карте Украины Киевская область находится на севере Украины. Киев является административным центром, но фактически не входит в её состав, являясь отдельной административно-территориальной единицей в составе страны. С ней граничит Республика Беларусь, а самый ближайший город – это Гомель, где однажды проходили переговоры РФ и Украины. Также на территории области расположена Зона отчуждения Чернобыльской АЭС. В регионе проживает более 1,7 миллиона человек – такие данные приводятся за 2020 год. Напомним, что 24 февраля началась спецоперация России по демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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