Новосибирские агрофирмы лишат господдержки за пал травы

Posted 18 апреля 2022, 04:08
Published 18 апреля 2022, 04:08
Modified 16 августа 2022, 22:32
Updated 16 августа 2022, 22:32
Ведущих пал травы фермеров из Новосибирской области оставят без государственных субсидий. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников дал в ходе оперативного совещания в правительстве 18 апреля.
Глава Новосибирской области отметил, что регион затратил много сил и средств на подготовку к пожароопасному сезону. Однако агрофирмы не вняли предписаниям и продолжили жечь сухую траву.
«Как бы мы не говорили и не вели разъяснительную работу, фермеры продолжают выжигать траву, а собственники дачных участков − сжигать мусор», - сказал Андрей Травников на заседании в правительстве региона.
Напомним, на прошедших выходных в Венгеровском районе Новосибирской области сгорела целая деревня Серп и Молот. Также в Болотнинском районе пенсионер сжег дотла свой дом, сжигая сухую траву в огороде.