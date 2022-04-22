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Posted 22 апреля 2022, 02:01

Published 22 апреля 2022, 02:01

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

В Новосибирске на левом берегу три трамвая изменят движение

В Новосибирске на левом берегу три трамвая изменят движение

22 апреля 2022, 02:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Временные изменения связаны с ремонтными работами теплотрассы.

Временное изменение движения на левом берегу анонсировали в мэрии Новосибирска. В пресс-службе сообщают, что один трамвай отменят, а другие два изменят маршрут движения.

Так, с 23:00 в пятницу, 22 апреля перестанет курсировать трамвай №8 по маршруту «Микрорайон «Чистая Слобода» – ул. Титова». Движение возобновят 24 апреля 2022 года.

Временно изменят схему проезда трамваи №15 - «Бугринская роща – М. «Площадь Маркса» и № 18 - «Пос. Чемской – М. «Площадь Маркса».

Помимо этого, с 24 апреля по 25 августа на участке от здания по адресу: улица Котовского №2 до здания по адресу: микрорайон Горский №68 трамваи № 8, 15, 18 будут следовать по реверсивному движению по однопутному трамвайному пути. Из схемы передвижения исключат остановки «Тепличная» в направлении улицы Блюхера.

Уточняется, что маршрут изменился из-за капитального ремонта теплотрассы на улице Котовского.

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#Транспорт#Новосибирск
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