В Новосибирске на левом берегу три трамвая изменят движение

Помимо этого, с 24 апреля по 25 августа на участке от здания по адресу: улица Котовского №2 до здания по адресу: микрорайон Горский №68 трамваи № 8, 15, 18 будут следовать по реверсивному движению по однопутному трамвайному пути. Из схемы передвижения исключат остановки «Тепличная» в направлении улицы Блюхера.