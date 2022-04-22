В Новосибирске на левом берегу три трамвая изменят движение

Posted 22 апреля 2022, 02:01
Published 22 апреля 2022, 02:01
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
Временное изменение движения на левом берегу анонсировали в мэрии Новосибирска. В пресс-службе сообщают, что один трамвай отменят, а другие два изменят маршрут движения.
Так, с 23:00 в пятницу, 22 апреля перестанет курсировать трамвай №8 по маршруту «Микрорайон «Чистая Слобода» – ул. Титова». Движение возобновят 24 апреля 2022 года.
Временно изменят схему проезда трамваи №15 - «Бугринская роща – М. «Площадь Маркса» и № 18 - «Пос. Чемской – М. «Площадь Маркса».
Помимо этого, с 24 апреля по 25 августа на участке от здания по адресу: улица Котовского №2 до здания по адресу: микрорайон Горский №68 трамваи № 8, 15, 18 будут следовать по реверсивному движению по однопутному трамвайному пути. Из схемы передвижения исключат остановки «Тепличная» в направлении улицы Блюхера.
Уточняется, что маршрут изменился из-за капитального ремонта теплотрассы на улице Котовского.