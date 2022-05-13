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Posted 13 мая 2022, 09:52

Published 13 мая 2022, 09:52

Modified 17 сентября 2022, 07:31

Updated 17 сентября 2022, 07:31

Расписание переправ в Ордынском районе Новосибирской области 2022 и цены

Расписание переправ в Ордынском районе Новосибирской области 2022 и цены

13 мая 2022, 09:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В 2022 году возобновилась работа паромных переправ по Ордынскому району под Новосибирском. Расписание и цены – в материале Atas.info.

В Ордынском районе Новосибирской области начался сезон речной переправы. Паромная навигация по Обскому водохранилищу осуществляется по маршрутам «Спирино-Чингис» и «Ордынское-Нижнекаменка». Публикуем актуальное расписание движения судна на 2022 год.

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Паромы по маршруту "Спирино-Чингис" ходят ежедневно каждые полчаса с 6:30 утра, о чем сообщает официальный сайт администрации Ордынского района.

Для взрослых билет обойдется в 20 рублей, для детей до 10 лет – бесплатно. Чтобы перевезти свою машину, необходимо заплатить от 250 до 300 рублей.

Проезд от рабочего поселка Ордынское до Нижнекаменки осуществляется с 7 утра без выходных.

Чтобы проехать на пароме по маршруту Нижнекаменка, необходимо заплатить 50 рублей взрослому и 25 рублей ребенку. Если у вас имеется груз, то необходимо заплатить 75 рублей, а чтобы переправить авто – до 550 рублей.

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#Город#Новосибирская область
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