Расписание переправ в Ордынском районе Новосибирской области 2022 и цены

Чтобы проехать на пароме по маршруту Нижнекаменка, необходимо заплатить 50 рублей взрослому и 25 рублей ребенку. Если у вас имеется груз, то необходимо заплатить 75 рублей, а чтобы переправить авто – до 550 рублей.