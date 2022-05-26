"Лишним не будет" – мэр Новосибирска оценил инициативу создания Доски позора

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что "осторожно относится" к инициативе депутата горсовета Александра Бурмистрова по созданию общегородской Доски позора. Между тем, в ходе онлайн-встречи с журналистами глава муниципалитета подчеркнул, что мэрия постоянно сталкивается с недобросовестными подрядчиками, которые не выполняют условия муниципального контракта. Сейчас мэрия заносит таких предпринимателей в "черный список" и не допускает впредь их до конкурсных процедур.