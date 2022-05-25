Доску позора для группы "ВИС" предложили создать в горсовете Новосибирска

Депутаты возмутились, что представители компании-концессионера строительства четвертого моста проигнорировали их приглашение на сессию. Инициатива поставила в тупик юридическую службу, но в правовом управлении предложили народным избранникам попробовать проработать этот вопрос самостоятельно

Городскую доску позора для компаний и конкретных людей, "которые проявляют к городу неуважение", предложил создать депутат Совета депутатов Новосибирска Александр Бурмистров. Первым кандидатом для размещения на этой доске Бурмистров назвал группу компаний "ВИС", которая выступает концессионером строительства четвертого моста через Обь. "Нас просто игнорируют, публично показывая неуважение, не к отдельным депутатам, а к Совету в целом и к городу Новосибирску", - поделился своей болью Александр Бурмистров в ходе очередной сессии горсовета. Такую реакцию вызвало у него отсутствие реакции генерального директора ГК "ВИС" Дмитрия Доева на предложение выступить перед депутатами с докладом о ходе строительства мостового перехода. По словам начальника управления по правовым и юридическим вопросам горсовета Ольги Кондратенко, сегодня в городе не существует нормативных актов, на основании которых можно было бы создать муниципальную доску позора. Но она посоветовала депутатам в рабочем порядке попробовать изучить возможность реализации подобной инициативы. Председатель горсовета Дмитрий Асанцев подтвердил, что отправлял за своей подписью письмо Дмитрию Доеву с просьбой до 16 мая проинформировать о принятом решении. Ответ так и не поступил, "хотя работники канцелярии Совет делали неоднократные напоминания", констатировал Асанцев. Комментировать предложение о создании доски позора спикер горсовета не стал, но сообщил, что муниципальные депутаты планируют привлечь к организации встречи с представителями группы "ВИС" коллег из профильного комитета регионального Заксобрания. Обеспокоенность судьбой одного из крупнейших инфраструктурных проектов в Новосибирской области вызвана неоднократными сообщениями о возникающих проблемах на стройке четвертого моста. По мнению аудиторов областной Контрольно-счетной палаты (КСП), возведение переправы идет с серьезным отставанием от плана. Если раньше сдача в эксплуатацию была намечена на декабрь 2022 года, то теперь, по данным КСП, она перенесена на сентябрь 2023. В группе "ВИС", в свою очередь, изменение сроков завершения строительства отрицают.

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