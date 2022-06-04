Забеги на 26 этаж в полном обмундировании устроили пожарные в Новосибирске

Самые выносливые пожарные из городов Сибирского федерального округа состязались в забеге на скорость в рамках традиционных соревнований "Вертикальный вызов" в субботу, 4 июня в Новосибирске. Участникам в полной газозащитной экипировке предстояло максимально быстро подняться на 26 этаж по подъездной лестнице в одном из домов микрорайона "Ясный берег". Самым быстрым стал новосибирец Игорь Огарко, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Он преодолел дистанцию за 2 минут 27 секунд