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Забеги на 26 этаж в полном обмундировании устроили пожарные в Новосибирске

4 июня 10:57
Фото: 54.mchs.gov.ru
Соревнования "Вертикальный вызов" среди бойцов МЧС прошли в одной из новостроек Новосибирска. В масках с баллонами за плечами пожарным нужно было преодолеть на скорость 520 ступеней

Самые выносливые пожарные из городов Сибирского федерального округа состязались в забеге на скорость в рамках традиционных соревнований "Вертикальный вызов" в субботу, 4 июня в Новосибирске. Участникам в полной газозащитной экипировке предстояло максимально быстро подняться на 26 этаж по подъездной лестнице в одном из домов микрорайона "Ясный берег". Самым быстрым стал новосибирец Игорь Огарко, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Он преодолел дистанцию за 2 минут 27 секунд

Фото: 54.mchs.gov.ru

В ведомстве отмечают, что условия соревнований повторяют элементы реальной работы спасателей. И подобные тренировки проводят регулярно, поскольку при пожаре в высотном здании счет времени для спасения людей идет на секунды. Сейчас в Новосибирске насчитывается более 130 высоток.

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