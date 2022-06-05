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ФК "Новосибирск" не продлил контракт с тренером Павлом Могилевским

5 июня 04:31
Фото: vk.com/fcnsk
Главный тренер футбольного клуба "Новосибирск" покидает свой пост. В таблице чемпионата клуб занимает шестую строчку

Главный тренер футбольной команды "Новосибирск" Павел Могилевский после завершения сезона покинет свой пост. Контракт не будет продлен по взаимному согласию сторон, сообщается в официальном паблике клуба. Последние четыре матча команда завершила поражением и опустилась на шестое место в турнирной таблице второго дивизиона ФНЛ.

Предполагается, что новый главный тренер будет представлен на следующей неделе.

"Очень жаль! Желаю Павлу Викторовичу удачи, здоровья и поддерживающих свою команду болельщиков!", "Хороший тренер) Удачи вам! Спасибо за сезон", "Могилевский отличный тренер и профессионал своего дела! Желаю ему успехов, сплоченного коллектива и достойной оценки труда на новом месте работы!", - комментируют новость болельщики.

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#Новости#Новосибирск#Спорт
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