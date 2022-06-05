ФК "Новосибирск" не продлил контракт с тренером Павлом Могилевским

"Очень жаль! Желаю Павлу Викторовичу удачи, здоровья и поддерживающих свою команду болельщиков!", "Хороший тренер) Удачи вам! Спасибо за сезон", "Могилевский отличный тренер и профессионал своего дела! Желаю ему успехов, сплоченного коллектива и достойной оценки труда на новом месте работы!", - комментируют новость болельщики.