В Новосибирской области вторые сутки ищут пенсионерку с потерей памяти

Активисты предполагают, что пенсионерка могла уехать на одной из электричек, которые останавливаются на станции. В поисковом отряде обращаются к пассажирам электропоездов, которые совершали поездки в воскресенье, 12 июня. Возможно, кто-то из них видел пропавшую старушку.