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В Новосибирской области вторые сутки ищут пенсионерку с потерей памяти

13 июня 07:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
Новосибирские волонтеры продолжают поиск 80-летней пенсионерки, которая пропала в Искитимском районе 12 июня. Активисты просят помощи у пассажиров электричек

Волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" вторые сутки продолжают разыскивать 80-летнюю жительницу Искитимского района Александру Смолякову. 12 июня она вышла из своего дома на станции Линево, позже попала в поле зрения камер видеонаблюдения и пропала.

Активисты предполагают, что пенсионерка могла уехать на одной из электричек, которые останавливаются на станции. В поисковом отряде обращаются к пассажирам электропоездов, которые совершали поездки в воскресенье, 12 июня. Возможно, кто-то из них видел пропавшую старушку.

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