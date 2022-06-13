В Новосибирской области вторые сутки ищут пенсионерку с потерей памяти

Волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" вторые сутки продолжают разыскивать 80-летнюю жительницу Искитимского района Александру Смолякову. 12 июня она вышла из своего дома на станции Линево, позже попала в поле зрения камер видеонаблюдения и пропала.
Активисты предполагают, что пенсионерка могла уехать на одной из электричек, которые останавливаются на станции. В поисковом отряде обращаются к пассажирам электропоездов, которые совершали поездки в воскресенье, 12 июня. Возможно, кто-то из них видел пропавшую старушку.