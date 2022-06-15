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Семья выиграла квартиру за 3 млн в Новосибирске – помогла особая тактика

15 июня 10:03
Фото: столото
Супруги Евгений и Людмила Горшковы благодаря особой тактике выиграли квартиру за 3 миллиона рублей и ещё 100 000 рублей наличными. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Семья испытывает удачу в лотереях уже три года и только сейчас им удалось одержать победу. Людмила выбирает билеты рандомно, а супруг покупает те, в которых меньше всего чисел первого десятка. Благодаря этой схеме он выиграли квартиру за 3 млн и деньги наличными.

Новосибирцы узнали о выигрыше, когда смотрели программу «У нас выигрывают!». Оказалось, что Людмила поверила в победу не сразу. В этом она убедилась только после проверки результатов в интернете.

«Я рада, что мужу удалось купить такой билет. Он у меня как охотник. Три года подкрадывался к счастливому билету и, наконец, поймал его», - рассказала сибирячка.

Глава семейства сейчас на пенсии, он ветеран боевых действий. По долгу службы с супругой они часто жили в разных городах. Теперь они хотят провести старость вместе в доме у моря, поэтому приз оформили в денежном эквиваленте.

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