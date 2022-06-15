Семья выиграла квартиру за 3 млн в Новосибирске – помогла особая тактика

Семья испытывает удачу в лотереях уже три года и только сейчас им удалось одержать победу. Людмила выбирает билеты рандомно, а супруг покупает те, в которых меньше всего чисел первого десятка. Благодаря этой схеме он выиграли квартиру за 3 млн и деньги наличными.