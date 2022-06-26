Фестиваль фейерверков-2022 в Новосибирске: кто участвует и как выбрать победителя

Вечером 26 июня, в завершение праздничных торжеств в честь Дня города, на Михайловской набережной в Новосибирске пройдет фестиваль фейерверков. Три команды будут запускать салюты с двух барж, установленных на воде. Участие в фестивале принимают новосибирские компании "Огни Сибири", "Большой праздник-Сибирь" и структурное подразделение компании "Салют Сибири" "Русская пиротехника Сибири".