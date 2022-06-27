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Posted 27 июня 2022, 10:58

Published 27 июня 2022, 10:58

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Сердечники стали умирать реже в Новосибирской области – данные привели врачи

Сердечники стали умирать реже в Новосибирской области – данные привели врачи

27 июня 2022, 10:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Врачи фиксируют снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Новосибирской области в 2022 году. Статистику привели кардиологи на заседании в правительстве региона 27 июня.

Главный кардиолог области Оксана Деничева рассказала, что за 2021 год скончалось на 3,9% меньше пациентов с нарушением кровообращения, чем было годом ранее. Причинами тому стали улучшение ситуации с коронавирусом, а также пополнение штата врачей-кардиологов.

Таким образом, вернулась диспансеризация и заболевания сердца стали выявлять чаще. Сейчас практически все пациенты находятся под наблюдением.

«Для сохранения таких показателей необходимо расширить перечень диагностических процедур. Также создать 3-уровневую систему оказания медпомощи сердечникам», - рассказали на заседании.

За последние годы летальность снизилась, а вот случаев первичной сердечно-сосудистой заболеваемости стало больше.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Врач
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