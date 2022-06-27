Сердечники стали умирать реже в Новосибирской области – данные привели врачи

Главный кардиолог области Оксана Деничева рассказала, что за 2021 год скончалось на 3,9% меньше пациентов с нарушением кровообращения, чем было годом ранее. Причинами тому стали улучшение ситуации с коронавирусом, а также пополнение штата врачей-кардиологов.