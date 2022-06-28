Житель Новосибирска рассказал об отношении к русским в Армении и Грузии

Posted 28 июня 2022, 02:38
Published 28 июня 2022, 02:38
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Новосибирец рассказал, что в Грузии недоброжелательность к русским выказывают в основном мигранты из Украины. Да и сами россияне не прочь им ответить тем же. При этом коренные жители ведут себя по-разному: кто-то разрешает вести бизнес, другие даже говорить с тобой не желают.
Дмитрию пришлось уехать в Армению на лечение и там, по его словам, люди гостеприимнее. Сибиряк рассказал, что все народы живут в этой стране мирно. Но он там не остался так, как нет выхода к морю.