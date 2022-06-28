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Posted 28 июня 2022, 02:38

Published 28 июня 2022, 02:38

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Житель Новосибирска рассказал об отношении к русским в Армении и Грузии

Житель Новосибирска рассказал об отношении к русским в Армении и Грузии

28 июня 2022, 02:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Уроженец Новосибирска Дмитрий уехал из России в Грузию по работе зимой 2022 года, а весной он побывал в Армении на лечении. Мужчина сравнил отношения к русским и украинцам в этих государствах в авторской колонке НГС.

Новосибирец рассказал, что в Грузии недоброжелательность к русским выказывают в основном мигранты из Украины. Да и сами россияне не прочь им ответить тем же. При этом коренные жители ведут себя по-разному: кто-то разрешает вести бизнес, другие даже говорить с тобой не желают.

Дмитрию пришлось уехать в Армению на лечение и там, по его словам, люди гостеприимнее. Сибиряк рассказал, что все народы живут в этой стране мирно. Но он там не остался так, как нет выхода к морю.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Украина#Россия
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