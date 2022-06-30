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Posted 30 июня 2022, 03:25

Published 30 июня 2022, 03:25

Modified 16 августа 2022, 22:33

Updated 16 августа 2022, 22:33

Мать придавила до смерти младенца на диване под Новосибирском – она спала

Мать придавила до смерти младенца на диване под Новосибирском – она спала

30 июня 2022, 03:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В мае 2022 года в городе Куйбышев Новосибирской области мать случайно убила своего ребенка – они прижала во сне лицо сына, а тот задохнулся, передает СУ СК по региону.

По данным Следкома, 33-летняя женщина легла со своим грудным сыном спать. Мать прижала во сне лицо ребенка и перекрыла ему дыхательные пути своим телом. Проснувшись утром, она обнаружила, что младенец больше не дышит.

Она сама вызвала скорую и полицию. По решению суда ей избрана мера пресечения процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Сейчас уголовное дело направили в суд. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

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