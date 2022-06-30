Мать придавила до смерти младенца на диване под Новосибирском – она спала

Posted 30 июня 2022, 03:25
Published 30 июня 2022, 03:25
Modified 16 августа 2022, 22:33
Updated 16 августа 2022, 22:33
По данным Следкома, 33-летняя женщина легла со своим грудным сыном спать. Мать прижала во сне лицо ребенка и перекрыла ему дыхательные пути своим телом. Проснувшись утром, она обнаружила, что младенец больше не дышит.
Она сама вызвала скорую и полицию. По решению суда ей избрана мера пресечения процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Сейчас уголовное дело направили в суд. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.