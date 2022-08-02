«Мы сразу забили тревогу, когда она так и не появилась утром ни у кого из родных. Нам иногда пишут люди, что видели похожую женщину. Последний раз, 31 июля около 10 часов вечера, якобы она была замечена в Мочище на улице Покрышкина. Сейчас с её поисками нам хорошо помогают волонтеры», - сказала девушка.