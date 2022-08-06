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Posted 6 августа 2022, 03:36

Published 6 августа 2022, 03:36

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

Супружескую пару адвокатов арестовали в Новосибирске – названа причина задержания

Супружескую пару адвокатов арестовали в Новосибирске – названа причина задержания

6 августа 2022, 03:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Суд Центрального района Новосибирска избрал меру пресечения адвокатам Наталье Юзжалиной и Дмитрию Ефимову. Однако по какой статье их судят – неизвестно. Эта информация появилась на сайте ведомства.

Из материалов дела следует, что Юзжалину отправили под домашний арест на 2 месяца – до 2 октября. Ее освободили из-под стражи. Ефимова же – наоборот, отправили за решётку на месяц и 29 суток – до 1 октября. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Некоторые СМИ утверждают, что адвокаты являются супружеской парой. Защитники состоят в коллегии адвокатов "Линия защиты". Некоторое время они работали в прокуратуре.

Как пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на источник, мужчину подозревают в мошенничестве, а его жену – в пособничестве.

Напомним, вчера арестовали главу НИИ новосибирского Академгородка за госизмену. Там прошли обыски и они связаны якобы с уголовным делом ученого Анатолия Маслова, которого тоже арестовали за госизмену еще в конце июня 2022 года.

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