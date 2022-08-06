Супружескую пару адвокатов арестовали в Новосибирске – названа причина задержания

Из материалов дела следует, что Юзжалину отправили под домашний арест на 2 месяца – до 2 октября. Ее освободили из-под стражи. Ефимова же – наоборот, отправили за решётку на месяц и 29 суток – до 1 октября. Решение суда пока не вступило в законную силу.