Грибники открыли сезон подосиновиков в Новосибирской области

«Подосиновики растут обычно в три слоя. И в августе цветет третий – «листопадник». Самый пик сейчас и осенью, когда идут часто дожди, землю подмораживает. Они ведь не прихотливые и могут появляться даже в заморозки. Есть ещё один важный плюс этого гриба – его двойники все съедобны и не опасны. Поэтому подосиновик очень популярен у грибников», - рассказал Atas.info грибник Ксения Картукова.