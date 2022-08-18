Многодетная мать ночевала в машине из-за бездействия полиции под Новосибирском

Ольга по решению суда привезла грудного сына и 4-летнюю дочь мужу в их общий дом вечером 16 августа. Осталась переночевать, чтобы поухаживать за младенцем. А утром между супругами возник скандал – разнимать их пришлось полицейским.
«Утром он хотел меня выгнать из дома, ведь теперь у него есть решение суда, которым он апеллирует. Начал звонить в полицию, а я вклинилась в разговор и попросила вызвать ещё и органы опеки. Его это так разозлила, что он меня схватил, заломил руки, уронил на пол. Прибежала на крики моя дочь, увидела ещё нож в его руках. Короче, ужас, она начала меня защищать…Бедные дети, для них это огромный стресс. Приехавшим полицейским мы написали объяснительные, они с нами пообщались, защитили меня», - рассказала Atas.info Ольга.
После утреннего скандала женщина ушла из дома, а по возвращении вечером не смогла попасть в квартиру. Муж заперся там вместе с двумя малышами и не хотел пускать их мать. Ситуация повторилась вызовом наряда полиции, но в этот раз на сторону женщины никто не встал.
«Приехали трое сотрудников полиции, только один из них был в форме. По началу они старались мне помочь мирно решить проблему с мужем. Но потом, стоя за закрытой дверью в квартире, Сергей опять начал им петь о моём диагнозе, о решении суда. Правоохранители тут же поменялись в лице – хватали меня, пытались вытащить на улицу, запретили входить в дом, вели себя со мной, как с умалишённой. К этой ситуации подключился сосед, приятель Сергея. И они такой ордой мужчин меня затравили», - пояснила сибирячка.
Со слов женщины, следом за полицейскими на своей машине она поехала на медосвидетельствование. В 3-м часу ночи её отпустили, но так, как идти было некуда осталась ночевать в машине.
«Я просто хотела попасть в свою квартиру, к своим детям, в общении с которыми я не ограничена на данный момент. То есть, мои права нарушены дважды. Квартира принадлежит равно и мне по праву собственности. Написали объяснение полиции, но т.к. я с ним не согласна, я его не подписала и его просто забрали. Это наш общий дом, как и дети. Я хочу их видеть, с решением суда я не согласна, но пока бегаю по юристам и судам, могу просто потерять их. Младший ещё не отлучен от груди».
Напомним, эту историю Atas.info писали несколько дней назад, когда дети ещё жили с матерью в Новосибирске. Уже прошел суд, по которому было решено передать детей отцу. Судья встал на сторону мужчины, якобы из-за диагноза – шизофрения - у женщины.