Многодетная мать ночевала в машине из-за бездействия полиции под Новосибирском

«Я просто хотела попасть в свою квартиру, к своим детям, в общении с которыми я не ограничена на данный момент. То есть, мои права нарушены дважды. Квартира принадлежит равно и мне по праву собственности. Написали объяснение полиции, но т.к. я с ним не согласна, я его не подписала и его просто забрали. Это наш общий дом, как и дети. Я хочу их видеть, с решением суда я не согласна, но пока бегаю по юристам и судам, могу просто потерять их. Младший ещё не отлучен от груди».