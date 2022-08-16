Новосибирская многодетная мама с «шизофренией» работала няней у известного писателя

Известная в России писатель, журналист и один из основателей «Тотального диктанта» Дарья Косинцева из Новосибирска выступила в поддержку многодетной матери Ольги, которая уже год судится с мужем за право воспитывать двух общих маленьких детей. У Дарьи женщина долгое время работала няней для её дочери.

«Мы сейчас живем в Москве, но раньше жили в Новосибирске. Сейчас моей дочери почти 8 лет, а тогда ей ещё не было и года, и мы на специализированных сайтах искали себе няню. Просматривали несколько кандидатур, пока не нашли Ольгу. Она была лучшей – адекватная, спокойная. Даже я выходила из себя из-за плача ребенка, недосыпов, а она всегда сохраняла спокойствие и позитив. По ней было видно, что уход за детьми ей в кайф, она погружалась в роль матери, няни с головой. Сравнивая сейчас себя на то время с ней, могу точно сказать – я была куда не стабильнее», - поделилась с Atas.info Косинцева. За это время Дарья и Ольга успели подружиться. Да так, что она ещё год назад звала бывшую сотрудницу в Москву педагогом в детский центр. Именно тогда известная писательница узнала о семейных трудностях сибирячки. В Новосибирске муж пытается отобрать двоих детей у жены, выставляя ее сумасшедшей «Ольга мне рассказала эту историю с медицинской экспертизой, которую инициировал её муж. Якобы он хочет, чтобы её признали опасной для детей. Я понимаю, что за годы, когда тебя прессует и обижает супруг можно немного слететь с катушек – я бы выглядела так же. Конечно, она затюрканая, уставшая, запуганная. Но я её прекрасно помню в роли няни и мамы, и понимаю, что она последний человек, у которого можно забрать детей на основании того, что она якобы плохая мать. Оля не морит детей голодом, не имеет наркозависимости, какие тогда на это основания? Вся эта ситуация – абсурд», - высказалась Дарья. По мнению Дарьи Косинцевой, в этой истории её восхищает то, что Ольга с грудным сыном на руках, маленькой дочкой и девочкой-подростком умудрялась, уделяя им время, заботясь, ещё ходить по судам, вникая во все тонкости дела. Девушка даже предлагала ей отдать детей отцу, чтобы посмотреть, через какое время он вернут их обратно к матери. «Она бы, конечно, на это не согласилась, потому что боится за своего грудничка. Это же травмирует ребенку психику. Малыш даже не знает его, видел два раза за год. Я просто себе это представить не могу, чтобы насолить мужу, женщина бы ставила под угрозу своих детей. Ольга так не поступит», - заключила собеседница. Напомним, эту историю писал Atas.info сегодня, 15 августа. Многодетная мама Ольга из Новосибирска рассказала, что её муж хочет отнять у ней двоих общих детей. На суде он заявляет о невменяемости сибирячки, даже потребовал экспертизу. Пройдя одного врача в частной клиники, ей указали в документах диагноз – шизофрения. Она намеревается это заключение обжаловать, но пока собирает деньги на адвоката. В её поддержку выступают многие известные мамы Новосибирска и блогеры России, которые уже доверяли ей своих детей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter