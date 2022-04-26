Многодетная мать нашла мертвой 2-месячную дочь в Новосибирской области

Следком ведет проверку. У матери есть еще двое детей - о их судьбе неизвестно.

В Новосибирской области многодетная мать нашла свою 2-месячную дочь мертвой. По сообщению Следкома, трагедия произошла в минувшие выходные в селе Суздалка Доволенского района. Около 5 утра мать троих детей нашла мертвую младшую дочь. По словам жителей села, у 26-летней женщины есть еще двое детей-девочек детсадовского и школьного возраста. Следователи устанавливают причины произошедшего. Идет проверка. «Проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области Atas.info. Известно, что женщина стоит на учете в ПДН. Она часто выпивает, пишет КП-НСК. Напомним, 21 апреля в селе Шагалова Новосибирской области были найдены тела двух младенцев. Сейчас в поселке проводятся ДНК-тесты среди местных жителей. Идут многочисленные проверки и производятся экспертизы.

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