Заморозки идут на Новосибирскую область: как сохранить дачный урожай

В первую очередь, нужно убрать помидоры, перцы, баклажаны, кабачки, арбузы, дыни и тыквы, которые растут в открытом грунте. Нулевая температура может стать для плодов губительной. Однако если эти культуры растут в теплице, их пока можно не трогать, кратковременные заморозки для них еще не критичны, считает кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.