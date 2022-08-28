Заморозки идут на Новосибирскую область: как сохранить дачный урожай

В Новосибирской области 28 и 29 августа синоптики прогнозируют понижение ночных температур до 0…-2 градусов. Часть выращенного урожая, который остается на грядках, может не пережить такого похолодания.
В первую очередь, нужно убрать помидоры, перцы, баклажаны, кабачки, арбузы, дыни и тыквы, которые растут в открытом грунте. Нулевая температура может стать для плодов губительной. Однако если эти культуры растут в теплице, их пока можно не трогать, кратковременные заморозки для них еще не критичны, считает кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.
Если возможности убрать плоды нет, специалист предлагает закрыть их ветошью.
А вот моркови, свекле, яблокам и капусте грядущие заморозки не страшны, их можно оставить дозревать под открытым небом, добавляет Людмила Шубина.