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Заморозки идут на Новосибирскую область: как сохранить дачный урожай

Сегодня, 14:15
Фото: 1MI
В регионе по ночам ожидается понижение температуры до 2 градусов ниже нулевой отметки. Рассказываем, какие плоды нужно немедленно собрать, а какие пока еще можно оставить на грядках

В Новосибирской области 28 и 29 августа синоптики прогнозируют понижение ночных температур до 0…-2 градусов. Часть выращенного урожая, который остается на грядках, может не пережить такого похолодания.

В первую очередь, нужно убрать помидоры, перцы, баклажаны, кабачки, арбузы, дыни и тыквы, которые растут в открытом грунте. Нулевая температура может стать для плодов губительной. Однако если эти культуры растут в теплице, их пока можно не трогать, кратковременные заморозки для них еще не критичны, считает кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Если возможности убрать плоды нет, специалист предлагает закрыть их ветошью. 

А вот моркови, свекле, яблокам и капусте грядущие заморозки не страшны, их можно оставить дозревать под открытым небом, добавляет Людмила Шубина.

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#Общество#Урожай#Дача#Заморозки#Прогноз
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