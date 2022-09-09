Школьница пришла на линейку в красном топике, похожем на лифчик

По информации СМИ, директор учебного заведения заступился за старшеклассницу. Якобы девушка сняла рубашку из-за жары, а родители не проследили за одеждой дочери. Интересно то, что это действительно не лифчик, а откровенный кроп-топ, который приняли за предмет женского белья. А сама фотография гуляет по Интернету уже не первый год. По последним данным фото было сделано в Екатеринбурге, а не в Новосибирске.