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Школьница пришла на линейку в красном топике, похожем на лифчик

Сегодня, 15:25
Фото: Наш Юго-Западный ВКонтакте
В соцсетях Новосибирска появилось фото старшеклассницы, которая якобы пришла на школьную линейку в красном топе, который был похож на бюстгальтер. Ее фото выложили в группе ВКонтакте «Наш Юго-Западный». Однако, СМИ выяснили, что инцидент произошел не в нашем городе.

В группе не стали разглашать в какой именно школе произошел данный инцидент, однако скандальное фото разлетелось  по соцсетям многих городов. Непонятен и возраст девушки на фотографии – вероятно, ее могли принять за школьницу.

По информации СМИ, директор учебного заведения заступился за старшеклассницу. Якобы девушка сняла рубашку из-за жары, а родители не проследили за одеждой дочери. Интересно то, что это действительно не лифчик, а откровенный кроп-топ, который приняли за предмет женского белья. А сама фотография гуляет по Интернету уже не первый год. По последним данным фото было сделано в Екатеринбурге, а не в Новосибирске.

#Эмилия Каплунская#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Школа#Дети#Общество#Город
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