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Настоящая осень: Новосибирск накроют заморозки до +2 градусов

Сегодня, 08:44
Фото: atas.info

Похолодание до +10 градусов ожидается в Новосибирске

В Новосибирске предстоящая неделя не порадует горожан теплом – в городе ожидается похолодание до +10 °C, о чем свидетельствуют популярные погодные сервисы.

Так, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в начале этой недели будет достаточно пасмурно – местами пройдут кратковременные дожди. В понедельник, 12 сентября температура сохранится в пределах +11 °C. В остальные дни заморозки днем ожидаются от +14…+16 °C. Ночью же температура воздуха прогреется лишь до +2…+4 °C.

Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует в понедельник, 12 сентября, +10 °C и дождь. В остальные дни погода будет пасмурной, и температура воздуха составит +13…+16 °C, а ночью столбик термометра упадет до +3…+6 °C.

Gismeteo прогнозирует в понедельник, 12 сентября, +12°C, а к концу недели потепление до +19 °C. Ночная температура воздуха в пределах +3…+7 °C.

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