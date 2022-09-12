Настоящая осень: Новосибирск накроют заморозки до +2 градусов

Так, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в начале этой недели будет достаточно пасмурно – местами пройдут кратковременные дожди. В понедельник, 12 сентября температура сохранится в пределах +11 °C. В остальные дни заморозки днем ожидаются от +14…+16 °C. Ночью же температура воздуха прогреется лишь до +2…+4 °C.