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Новосибирские хирурги спасли недоношенного младенца с порогами сердца

Сегодня, 10:51
Фото: 1MI
Врачи из Новосибирска прооперировали новорожденного ребенка с множественными пороками сердца, о чем сообщили в пресс-службе центра им. Мешалкина.

Малыша привезли в Новосибирск на реанимобиле из Омска – на 13 сутки после рождения. На свет ребенок появился весом 1600 гр. У него диагностировали множество аномалий развития сердечно-сосудистой системы. Счет шел на минуты. Врачи центра провели экстренную операцию.

«Малыш неплохо перенес операцию и был выписан на восьмые сутки после вмешательства. В этом большая заслуга нашей команды анестезиологов-реаниматологов, которые сумели оперативно подготовить ребенка к «открытому» хирургическому вмешательству », – рассказали в пресс-службе клиники.

После того, как маленький пациент наберет необходимый вес, ему проведут еще одну операцию, направленную на корректировку.

Напомним, ранее врачи чудом спасли жизнь пассажирке рейса Новосибирск – Камчатка. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Новосибирск#Дети
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