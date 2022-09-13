Новосибирские хирурги спасли недоношенного младенца с порогами сердца

Малыша привезли в Новосибирск на реанимобиле из Омска – на 13 сутки после рождения. На свет ребенок появился весом 1600 гр. У него диагностировали множество аномалий развития сердечно-сосудистой системы. Счет шел на минуты. Врачи центра провели экстренную операцию.