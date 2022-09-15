Двое детей из подъезда в Новосибирске оказались не брошенными – комментарий МВД

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко отметила, что дети сами вышли из квартиры, пока родители занимались своими делами. Никто не узнал детей, потому что семья переехала в этот дом совсем недавно – у них даже еще нет прописки, а также они воспитывают пятеро детей.