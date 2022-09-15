Двое детей из подъезда в Новосибирске оказались не брошенными – комментарий МВД

Напомним, что жительница дома на улице Краузе, 19 Калининского района рассказала в СМИ, что в 10:30 утра в подъезде стояла полураздетая девочка, которой около четырех годиков – она постоянно молчала и ничего не говорила. Её брат оказался постарше – ему около шести лет. Неравнодушные соседи решили, что их бросили одних и даже просмотрели камеры видеонаблюдения.
«В полицию поступило сообщение от гражданки об обнаружении в подъезде дома Калининского района двух несовершеннолетних детей. Правоохранителями они были доставлены в отдел полиции. Родители несовершеннолетних установлены, семьи на учете не состоят», - рассказала Наталья Жуласова из регионального ГУ МВД России по Новосибирской области.
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко отметила, что дети сами вышли из квартиры, пока родители занимались своими делами. Никто не узнал детей, потому что семья переехала в этот дом совсем недавно – у них даже еще нет прописки, а также они воспитывают пятеро детей.