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НОВАТ открывает новый сезон 15 сентября 2022: изучаем цены на билеты

Сегодня, 10:19
Фото: Дмитрий Тростников
Новосибирской государственный театр оперы и балета 15 сентября премьерой оперы "Царская невеста" открывает новый сезон. Цены на билеты различаются на порядок. Смотрим, сколько денег придется отдать за приобщение к миру искусства

15 сентября в НОВАТе официально стартует новый театральный сезон. На большой сцене – премьера оперы Римского-Корсакова "Царская невеста". Стоимость билетов на премьеру колеблется от 700 до 5000 рублей, причем самые дорогие, в центре партера, уже разобрали. В продаже еще есть крайние места в партере за 1000 рублей, стоимость мест в высоком партере начинается от полутора тысяч рублей. В такую же сумму обойдется просмотр спектакля из кресел амфитеатра.

Забронировать кресло в центральной ложе бельэтажа можно за 2000 рублей, боковые места есть в продаже за одну тысячу. В продаже есть еще много билетов на последние ряды первого яруса стоимость 700 рублей.

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"Цена на билеты зависит от спектакля, дня недели и состава исполнителей; чем раньше вы приобретаете билеты, тем ниже цена. Цена может  увеличиваться по мере приближения даты спектакля", - объясняют политику ценообразования в театре.

Если изучить балетную афишу октября, то здесь стоимость посещения Большого театра Сибири может достигнуть 10 тысяч рублей. И лучшие места в партере по этой цене на "Бадеярку" 7 октября уже недоступны.  Остальные кресла в партере можно забронировать за 1,5 тысячи рублей, а самая демократичная цена, 500 рублей – на крайних местах высокого партера.

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