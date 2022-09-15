15 сентября в НОВАТе официально стартует новый театральный сезон. На большой сцене – премьера оперы Римского-Корсакова "Царская невеста". Стоимость билетов на премьеру колеблется от 700 до 5000 рублей, причем самые дорогие, в центре партера, уже разобрали. В продаже еще есть крайние места в партере за 1000 рублей, стоимость мест в высоком партере начинается от полутора тысяч рублей. В такую же сумму обойдется просмотр спектакля из кресел амфитеатра.
Забронировать кресло в центральной ложе бельэтажа можно за 2000 рублей, боковые места есть в продаже за одну тысячу. В продаже есть еще много билетов на последние ряды первого яруса стоимость 700 рублей.
"Цена на билеты зависит от спектакля, дня недели и состава исполнителей; чем раньше вы приобретаете билеты, тем ниже цена. Цена может увеличиваться по мере приближения даты спектакля", - объясняют политику ценообразования в театре.
Если изучить балетную афишу октября, то здесь стоимость посещения Большого театра Сибири может достигнуть 10 тысяч рублей. И лучшие места в партере по этой цене на "Бадеярку" 7 октября уже недоступны. Остальные кресла в партере можно забронировать за 1,5 тысячи рублей, а самая демократичная цена, 500 рублей – на крайних местах высокого партера.