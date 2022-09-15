15 сентября в НОВАТе официально стартует новый театральный сезон. На большой сцене – премьера оперы Римского-Корсакова "Царская невеста". Стоимость билетов на премьеру колеблется от 700 до 5000 рублей, причем самые дорогие, в центре партера, уже разобрали. В продаже еще есть крайние места в партере за 1000 рублей, стоимость мест в высоком партере начинается от полутора тысяч рублей. В такую же сумму обойдется просмотр спектакля из кресел амфитеатра.