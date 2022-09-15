По данным муниципалитета, проезд начнут закрывать по ночам с 16 сентября по 16 октября – ровно месяц. Ограничения движения буду действовать с 23:00 до 05:00 на участке от пересечения с Большевистской до пересечения с Кирова.
Связано это с проведением строительства четвертого моста через реку Обь. Рабочие приступят к сбору и монтажу металлических балок пролетного строения четвертого моста. Автомобилистам предложили объезжать этот участок по улицам Мостовой и Кривощёковской.
Напомним, ранее о временном ограничении движения транспорта по проезду Энергетиков объявили в мэрии города. Ограничения также связаны со строительством четвертого моста.