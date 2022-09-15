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С 16 сентября в Новосибирске на месяц закроют проезд по Ипподромской магистрали

Сегодня, 11:58
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Вид на Ипподромскую магистраль
В мэрии Новосибирска объявили о закрытии проезда по ночам по Ипподромской магистрали с 16 сентября. Разбираемся, во сколько начнут закрывать дорогу и где можно объехать.

По данным муниципалитета, проезд начнут закрывать по ночам с 16 сентября по 16 октября – ровно месяц. Ограничения движения буду действовать с 23:00 до 05:00 на участке от пересечения с Большевистской до пересечения с Кирова.

Связано это с проведением строительства четвертого моста через реку Обь. Рабочие приступят к сбору и монтажу металлических балок пролетного строения четвертого моста. Автомобилистам предложили объезжать этот участок по улицам Мостовой и Кривощёковской.

Напомним, ранее о временном ограничении движения транспорта по проезду Энергетиков объявили в мэрии города. Ограничения также связаны со строительством четвертого моста. 

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Город#Общество#Новосибирск#2022#Дороги
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