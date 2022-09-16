Сообщение о возгорании поступило пожарным с улицы Любительской в СНТ «Восток-1» вчера днем. Горела баня площадью 12 кв.м., сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Бердску.
Предварительно установлено, что причиной пожара в бане стала неправильная разделка дымохода отопительной печи. Никто из жильцов не пострадал.
Напомним, 8 сентября загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Вокзальной в Бердске. Пожарным удалось спасти почти всех жильцов, кроме одного.
Погиб хозяин жилища. Причину возгорания устанавливают следователи и дознаватели ГУ МЧС Новосибирской области.