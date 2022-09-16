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Баня сгорела дотла в СНТ «Восток-1» в Бердске

Сегодня, 07:45
Фото: 1MI
Крупный пожар произошел в бане на дачах в городе Бердске под Новосибирском 15 сентября. Постройка полностью сгорела.

Сообщение о возгорании поступило пожарным с улицы Любительской в СНТ «Восток-1» вчера днем. Горела баня площадью 12 кв.м., сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Бердску.

Предварительно установлено, что причиной пожара в бане стала неправильная разделка дымохода отопительной печи. Никто из жильцов не пострадал.

Напомним, 8 сентября загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Вокзальной в Бердске. Пожарным удалось спасти почти всех жильцов, кроме одного.

Погиб хозяин жилища. Причину возгорания устанавливают следователи и дознаватели ГУ МЧС Новосибирской области.

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#Алина Шефер#Пожар#Новосибирск#Происшествия
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