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Следователи проверят гибель мужчины при пожаре в Бердске

Сегодня, 13:25
Фото: 1MI
Пожар произошел в Бердске Новосибирской области 8 сентября поздним вечером. В нем погиб мужчина – по данному факту Следком назначил проверку, о чем сообщили в СУ СК по НСО.

Трагедия произошла в 9-этажном доме по улице Вокзальной в Бердске. Спасатели эвакуировали из жилища 25 человек, еще 30 – вышли самостоятельно. Выяснилось, что горела квартира на втором этаже. Именно в ней и нашли тело 59-летнего мужчины.

По предварительным данным причина пожара - короткое замыкание электропроводки. На месте происшествия работали следователи и сотрудники ГУ МЧС.

По факту гибели человека организована  доследственная проверка. В настоящее время следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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