Следователи проверят гибель мужчины при пожаре в Бердске

Трагедия произошла в 9-этажном доме по улице Вокзальной в Бердске. Спасатели эвакуировали из жилища 25 человек, еще 30 – вышли самостоятельно. Выяснилось, что горела квартира на втором этаже. Именно в ней и нашли тело 59-летнего мужчины.