Следователи проверят гибель мужчины при пожаре в Бердске

Трагедия произошла в 9-этажном доме по улице Вокзальной в Бердске. Спасатели эвакуировали из жилища 25 человек, еще 30 – вышли самостоятельно. Выяснилось, что горела квартира на втором этаже. Именно в ней и нашли тело 59-летнего мужчины.
По предварительным данным причина пожара - короткое замыкание электропроводки. На месте происшествия работали следователи и сотрудники ГУ МЧС.
По факту гибели человека организована доследственная проверка. В настоящее время следователем выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.