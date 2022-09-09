25 человек спасли, один погиб – страшный пожар произошел в Бердске

В результате пожара была повреждена квартира площадью в 30 «квадратов». В комнате был обнаружен мужчина без признаков жизни. На месте работали следователи. Теперь им придется установить причину и обстоятельства произошедшего. На тушение пожара привлекались 14 человек личного состава, 8 единиц техники, в том числе высотной.