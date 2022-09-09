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25 человек спасли, один погиб – страшный пожар произошел в Бердске

Сегодня, 10:16
Фото: ГУ МЧС по НСО

25 жильцов эвакуировали из-за горящей квартиры в Бердске – один человек погиб

В Бердске Новосибирской области в четверг, 8 сентября произошел пожар в 9-этажном доме по улице Вокзальной, о чем сообщили в ГУ МЧС по региону.

Квартира в жилом доме загорелась на втором этаже примерно в 21:59 вечера. Спасатели срочно эвакуировали 25 человек, в том числе детей, остальные 30 жильцов вышли самостоятельно.

«Из квартир верхних этажей пожарными с помощью спасательных устройств были спасены по лестничным маршам 15 человек, в том числе трое детей. С козырька, расположенного на 1 этаже шахматного клуба по 3-х коленной лестнице спасли еще десятерых. Самостоятельно, до прибытия пожарных, из 1 и 2 подъездов эвакуировались 30 человек, 5 из которых дети.  Пострадавших нет», - уточнили в МЧС.

В результате пожара была повреждена квартира площадью в 30 «квадратов». В комнате был обнаружен мужчина без признаков жизни. На месте работали следователи. Теперь им придется установить причину и обстоятельства произошедшего. На тушение пожара привлекались 14 человек личного состава, 8 единиц техники, в том числе высотной.

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