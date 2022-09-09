25 человек спасли, один погиб – страшный пожар произошел в Бердске

Квартира в жилом доме загорелась на втором этаже примерно в 21:59 вечера. Спасатели срочно эвакуировали 25 человек, в том числе детей, остальные 30 жильцов вышли самостоятельно.
«Из квартир верхних этажей пожарными с помощью спасательных устройств были спасены по лестничным маршам 15 человек, в том числе трое детей. С козырька, расположенного на 1 этаже шахматного клуба по 3-х коленной лестнице спасли еще десятерых. Самостоятельно, до прибытия пожарных, из 1 и 2 подъездов эвакуировались 30 человек, 5 из которых дети. Пострадавших нет», - уточнили в МЧС.
В результате пожара была повреждена квартира площадью в 30 «квадратов». В комнате был обнаружен мужчина без признаков жизни. На месте работали следователи. Теперь им придется установить причину и обстоятельства произошедшего. На тушение пожара привлекались 14 человек личного состава, 8 единиц техники, в том числе высотной.