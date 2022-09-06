Два человека сгорели в ночных пожарах под Новосибирском – названа причина возгорания

Первый пожар произошел в 01:58 в селе Убинское. Там загорелся частный дом на двух хозяев. К моменту приезда пожарных уже обрушилась крыша. Общая площадь горения – 112 квадратных метров. Когда огонь потушили и начали разбирать завалы, в доме нашли тело мужчины, лежавшего у окна.
Второй пожар произошел в 02:54 в селе Новолуговое. Там загорелась дача в садовом обществе «Энергия». К моменту приезда пожарных огонь охватил дом, гараж и автомобиль. После тушения возгорания спасатели нашли тело 52-летнего мужчины.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное курение. Теперь в обстоятельствах разберутся следователи.
Напомним, ранее в Дзержинском районе спасатели отговорили взрослого мужчину от суицида. Благодаря беседе мужчина спустился из проема окна обратно в квартиру. Его передали бригаде врачей скорой помощи. Здоровью сибиряка ничего не угрожает.