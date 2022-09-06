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Два человека сгорели в ночных пожарах под Новосибирском – названа причина возгорания

Сегодня, 11:33
Фото: ГУ МЧС по НСО
Пожар в селе Новолуговое

Два человека погибли в пожарах этой ночью в Новосибирской области

В Новосибирской области в ночь с 5 на 6 сентября произошло два пожара в разных селах. В обоих случаях погибли люди, о чем сообщили в ГУ МЧС по региону.

Первый пожар произошел в 01:58 в селе Убинское. Там загорелся частный дом на двух хозяев. К моменту приезда пожарных уже обрушилась крыша. Общая площадь горения – 112 квадратных метров. Когда огонь потушили и начали разбирать завалы, в доме нашли тело мужчины, лежавшего у окна. 

Второй пожар произошел в 02:54 в селе Новолуговое. Там загорелась дача в садовом обществе «Энергия». К моменту приезда пожарных огонь охватил дом, гараж и автомобиль. После тушения возгорания спасатели нашли тело 52-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное курение. Теперь в обстоятельствах разберутся следователи. 

Напомним, ранее в Дзержинском районе спасатели отговорили взрослого мужчину от суицида. Благодаря беседе мужчина спустился из проема окна обратно в квартиру. Его передали бригаде врачей скорой помощи. Здоровью сибиряка ничего не угрожает. 

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