Компания "Ситистрой" получила разрешение на строительство гостиницы в Заельцовском районе Новосибирска. На месте будущей стройплощадки ранее располагалась памятная стела воинам Великой Отечественной. Ради возведения здания стелу снесли.
Гостиница будет построена за зданием торгово-развлекательного комплекса "Ройял Парк". Она будет состоять из двух корпусов – 8 и 30 этажей. Размер номерного фонда – 504 однокомнатных номера. Кроме того, предусмотрены помещения под магазины и офисы, пишет НГС.
Стелу в честь 45-летия победы снесли 24 августа. По указанию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России".
"Ни о каком сносе стелы речи не идет. Она была уже стара и нуждалась в реставрации. Сейчас мы этим и занимаемся. Совет ветеранов провел пленум, на котором обсуждали разные места, где она бы смотрелась выгоднее. Выбрали площадку у военного госпиталя. Я считаю, нужно внимательно относится к их просьбам", - заявил в ответ мэр Новосибирска Анатолий Локоть.