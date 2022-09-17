"Ни о каком сносе стелы речи не идет. Она была уже стара и нуждалась в реставрации. Сейчас мы этим и занимаемся. Совет ветеранов провел пленум, на котором обсуждали разные места, где она бы смотрелась выгоднее. Выбрали площадку у военного госпиталя. Я считаю, нужно внимательно относится к их просьбам", - заявил в ответ мэр Новосибирска Анатолий Локоть.